За добу в Україні виявили 8 513 нових випадків ковіду, 14 020 пацієнтів одужали

За минулу добу в Україні зафіксовано 8 513 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано було 1 318 осіб. 232 пацієнти померли. Одужали - 14 020 осіб. За минулу добу було здійснено 46 696 тестувань, зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355.

За весь час пандемії в Україні захворіло 979 506 осіб, дужало - 600 288. Від ускладнень захворювання померли 16 897 пацієнтів. Всього було проведено 5 307 601 ПЛР-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків ковіду за добу зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 102 282 випадки;

Вінницька область – 21 145 випадків;

Волинська область – 31 138 випадків;

Дніпропетровська область – 54 147 випадків;

Донецька область – 32 760 випадків;

Житомирська область – 36 810 випадків;

Закарпатська область – 27 303 випадки;

Запорізька область – 48 454 випадки;

Івано-Франківська область – 42 090 випадків;

Київська область – 54 022 випадки;

Кіровоградська область – 7 861 випадок;

Луганська область – 8 994 випадки;

Львівська область – 57 401 випадок;

Миколаївська область – 27 479 випадків;

Одеська область – 65 503 випадки;

Полтавська область – 32 506 випадків;

Рівненська область – 38 920 випадків;

Сумська область – 38 321 випадок;

Тернопільська область – 32 579 випадків;

Харківська область – 65 652 випадки;

Херсонська область – 15 973 випадки;

Хмельницька область – 36 840 випадків;

Черкаська область – 35 413 випадків;

Чернівецька область – 38 555 випадків;

Чернігівська область – 27 358 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні уже три тижні поспіль фікусують зменшення кількості нових інфікованих COVID-19. За минулий тиждень виявили 70 327 нових випадків, а за позаминулий - 78 712.

9 грудня голова МОЗ Максим Степанов заявив про стабілізацію захворюваності на COVID-19. При цьому міністр запевнив, що поліпшення статистики не пов’язане зі зменшенням кількості тестувань. Степанов наголосив, що спостерігається зменшення кількості госпіталізованих за добу, що є "одним з основних показників навантаження на медичну систему".

Однак, фахівці Київської школи економіки зазначили, що зменшення добової кількості нових випадків коронавірусної хвороби за тиждень 30 листопада – 6 грудня ще не свідчить про стабілізацію захворювання. Вони вважають, що поліпшення статистики захворюваності пов’язане зі зменшенням ПЛР-тестів.

Після цього МОЗ змінило підходи до тестування та розпорядилося тестувати усіх пацієнтів з ознаками ГРВІ, а не тільки з ознаками коронавірусу.

18 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вийшла на "плато" захворюваності на коронавірус, коли кількість нових захворювань кожного наступного дня залишається приблизно однаковою.