У ЗСУ за добу зафіксували 21 випадок коронавірусу

Всього в армії на COVID-19 хворіє 2919 людей.

У Збройних Силах України минулої доби зафіксували 21 випадок коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування медичних Сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 21 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 8 осіб", - йдеться в повідомленні.

Всього в армії на COVID-19 хворіє 2919 людей.

Всього за час пандемії одужало – 10033 особи, летальних випадків – 36.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 332 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 106 осіб.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що уже третій тиждень поспіль в Україні фіксують зменшення кількості нових інфікованих COVID-19.

Однак фахівці Київської школи економіки зазначили, що зменшення добової кількості нових випадків коронавірусної хвороби за тиждень 30 листопада – 6 грудня ще не свідчить про стабілізацію захворювання. Вони вважають, що поліпшення статистики захворюваності пов’язане зі зменшенням ПЛР-тестів.

Кілька днів тому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна вийшла на "плато" захворюваності на коронавірус, коли кількість нових захворювань кожного наступного дня залишається приблизно однаковою.