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У Києві підтверджених випадків коронавірусу вже понад 100 тисяч

За добу виявили 756 хворих на ковід, померли 14 людей.

У Києві за минулу добу виявили 756 хворих на коронавірус. Померли 14 людей.

Про це повідомила пресслужба Київської міськради.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 216, Дніпровському – 170 та в Подільському – 79 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 226 людей.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 100 450. Коронавірус подолали 32 175 киян. Усього за період пандемії у столиці 1713 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, 18 грудня у Києві виявили ще 1364 хворих на коронавірус, померли 20 людей.

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