Новорічні подаруночки для керівництва Міністерства охорони здоров’я

Два дні тому Кабінет міністрів України прийняв постанову №1251, якою передбачено виділення 1 млрд гривень субвенції місцевим бюджетам на закупівлю апаратів УЗД та рентгенів в опорні лікарні. А сьогодні від Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) надійшли дзвінки до керівників обласних департаментів охорони здоров’я з вимогою проводити зазначені закупівлі у точній відповідності до медико-технічних вимог (МТВ) МОЗу. Найцікавіше те, що під МТВ міністерства підходить апарат УЗД лише одного виробника.

Фото: Макс Требухов

Після того, як МОЗ успішно провалив закупівлю ангіографів та ендоскопів до опорних лікарень, про що я неодноразово вже писав, Кабінет Міністрів України (КМУ) вимушено перерозподілив залишкові кошти. Постановою КМУ від 16 грудня 2020 року №1251 “Про виділення коштів для забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у госпітальних округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики” передбачено надання місцевим бюджетам субвенції у розмірі 1,049 млрд гривень. За ці кошти органи місцевої влади повинні будуть закупити рентгени та апарати УЗД у відповідності до МТВ, які надасть МОЗ.

Сьогодні цілий день в МОЗ йдуть запеклі дискусії щодо вказаних МТВ. І якщо МТВ на рентгени можливо буде таким, що дозволить різним постачальникам з різними рентгенами взяти участь в закупівлі, то з апаратами УЗД все інакше. Так, остання редакція МТВ по апаратам ультразвукової діагностики прописані під Hitachi Arietta Prologue. Зокрема, тільки цей планшетний апарат УЗД може відповідати наступним параметрам МТВ:

розмір екрану: 11,6”;

наявність сенсорного екрану;

можливість від’єднання сенсорного монітору від консолі;

вага: 4,5 кг;

збільшення зображення зони інтересу: в 16 разів.

Поки що невідомо скільки апаратів УЗД Hitachi Arietta Prologue планує закупити МОЗ руками місцевої влади. Ймовірно стільки, скільки зможе поставити постачальник, який до того ж є тим самим, хто перед цим “завалив” закупівлю ангіографів.

Дивуватись масштабам зловживання владою в МОЗ вже важко. Але цього разу дивує нахабність чиновників, адже до реалізації своєї злочинної схеми керівництво МОЗ хоче притягнути представників місцевої влади. Бо саме їм доведеться закуповувати обладнання, яке, можливо, їм не потрібно, бо їх потребу взагалі ніхто не врахував.

“Ось тобі гроші, ось МТВ, купуй, а я з цього щось отримаю від постачальника” – це виглядає приблизно так.

І якщо місцеві органи влади “провалять” закупівлю апаратів УЗД, то тоді Максим Степанов разом із своїми поплічниками зможе звинувачувати департаменти охорони здоров’я в їх нездатності провести закупівлю (по факту – злочинну). А якщо ж місцеві органи влади все ж погодяться на участь у такій антиконкурентній схемі, то чи не доведеться вже їм у майбутньому нести за це відповідальність?

А щодо Степанова – то йому в будь-якому разі добре. Не вийде – добре, вийде – ще краще.