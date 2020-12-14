В Україні останнім часом стали робити менше тестів на коронавірус.

В Україні стали робити менше тестів на коронавірус COVID-19, тому Міністерство охорони здоров'я змінило підходи до тестування. Про це повідомив на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

За його словами, тестуватимуть усіх громадян з симптомами респіраторних захворювань.

"Мушу роз'яснити, тому що зараз багато людей говорять про кількість тестувань, маніпуляції зі статистикою і таке інше. У нас суттєво зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням, які мають ознаки коронавірусної хвороби. Саме такий алгоритм у нас був. Відразу, як тільки побачили зменшення кількості звернень, ми одразу змінили підходи до тестування: зараз у нас необхідно тестувати будь-яких людей, які мають ознаки респіраторного захворювання", - наголосив міністр.

Він такж зазначив, що українців також тестуватимуть на антиген.

"Потужності наших лабораторій ми суттєво збільшили, нам треба розширити перелік громадян, які мають доступ до тестування", - сказав Степанов.

Він також зазначив, що кількість людей у стаціонарах не збільшується, і це вказує на стабілізацію ситуації з епідемією. За його словами, цього вдалося досягти, в тому числі, - завдяки "карантину вихідного дня".

Зазначимо, що раніше Степанов говорив, що карантин вихідного дня не дав очікуваного ефекту.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 6 451 новий випадок COVID-19. При цьому було здійснено здійснено 25 582 тестування, зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089.

Місяць тому, у неділю 15 листопада, в Україні було здійснено 33 486 тестувань, а минулого тижня, 6 грудня, – 33 502 тестування.