В Кабміні заговорили про дострокове запровадження локдауну і назвали умову

В Україні можуть запровадити локдаун раніше оголошеної дати 8 січня в разі, якщо спостерігатиметься зростання кількості хворих на COVID-19.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

"Зараз ми говоримо про цифру 32-35 тисяч хворих за день (як умову дострокового запровадження локдауну - ред.). Але треба розуміти, скільки було запроваджено ліжок з COVID-пакетом, скільки ліжок були забезпечені киснем і скільки лікарень було залучено до подолання коронавірусної інфекції", - сказав Немчінов.

Він також додав, що МОЗ працює над збільшення ліжкофонду для хворих на коронавірус до 90 тис., до кінця року ця цифра має скласти понад 40 тисяч.

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький не виключає, що в Україні жорсткі карантинні обмеження можуть запровадити раніше 8 січня, якщо ситуація з поширенням коронавірусу в державі погіршиться.