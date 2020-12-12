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За добу від ковіду померло 23 киянина

У столиці за минулу добу виявили 1696 нових випадків ковіду.

За добу від ковіду померло 23 киянина
Фото: Київська міськрада

Кількість виявлених хворих на коронавірус у Києві за минулу добу склала 1696. Померли 23 людини.

Про це інформує пресслужба Київської міськради.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 421, у Солом‘янському – 250. Та в Дарницькому районі – 248 випадків.

До лікарень столиці госпіталізували 98 пацієнтів.

Одужали за минулу добу 859 людей.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 уже 90013. Коронавірус подолали 28628 мешканців Києва.

За період пандемії померли 1574 людини.

Нагадаємо, 10 грудня у столиці виявили ще 1 880 інфікованих коронавірусом. При цьому одужали 922 киян, що є найвищим показником за весь період пандемії. Від ускладнень коронавірусної недуги померли 26 людей.

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