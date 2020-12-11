У МОЗ фіксують випадки повторних заражень коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я України фіксує випадки повторного зараження коронавірусом.

Про це заявив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

"У нас весь облік хворих на COVID-19 ведеться в електронній інтегрованій системі епідеміологічного нагляду. Це система, яку ми розгорнули в країні, і всі хворі фіксуються нею. Зокрема, люди, які захворіли другий раз, теж заносяться до цієї системи. Незалежно від того, чим вони займаються – медичний працівник чи не медичний, в цьому немає жодних преференцій. Ми почали фіксувати хворих, які другий раз хворіють на COVID-19, в Чернівецькій області, Кіровоградській області та інших", - сказав міністр.

За його словами, повторні випадки зараження трапляються у пацієнтів, які попередньо перехворіли 3-5 місяців тому.

"Зокрема це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому, а зраз захворіли повторно... Титр антитіл після хвороби знижується, як тільки він знижується, то людина знову може захворіти", - додав Степанов.

Нагадаємо, доктор медичних наук, професор і завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко в інтерв’ю LB.ua розповідав, що повторні зараження коронавірусом трапляються, але є рідкістю.

"Я, разом з імунологами, схильний пояснювати повторні зараження, які ми нібито бачимо, неточністю діагностики, тобто хибно-позитивними результатами. Навіть у найкращій лабораторії є частина помилкових результатів - особливо коли лабораторія робить тисячу тестів щодня. Також є мізерна кількість хворих, у яких через певні обставини не сформувався імунітет. Вони можуть повторно захворіти під час однієї епідемії. Але це рідкісні явища", - заявив Віктор Досенко.