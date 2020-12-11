Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
​Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ і запропонувала варіант вирішення конституційної кризи в Україні (оновлено)
​Венеціанська комісія розкритикувала рішення КСУ і запропонувала варіант вирішення конституційної кризи в Україні (оновлено)
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
Турецкий марш в Азербайджане и «помидорная война» России
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Павел Рябикин: «Те, кто готов работать по правилам и не брать взятки, спрашивают меня, как я защищу их от силовиков»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У МОЗ фіксують випадки повторних заражень коронавірусом

Повторні випадки зараження найчастіше трапляються у пацієнтів, які попередньо перехворіли 3-5 місяців тому. 

У МОЗ фіксують випадки повторних заражень коронавірусом
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я України фіксує випадки повторного зараження коронавірусом.

Про це заявив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

"У нас весь облік хворих на COVID-19 ведеться в електронній інтегрованій системі епідеміологічного нагляду. Це система, яку ми розгорнули в країні, і всі хворі фіксуються нею. Зокрема, люди, які захворіли другий раз, теж заносяться до цієї системи. Незалежно від того, чим вони займаються – медичний працівник чи не медичний, в цьому немає жодних преференцій. Ми почали фіксувати хворих, які другий раз хворіють на COVID-19, в Чернівецькій області, Кіровоградській області та інших", - сказав міністр.

За його словами, повторні випадки зараження трапляються у пацієнтів, які попередньо перехворіли 3-5 місяців тому. 

"Зокрема це люди, які вперше перехворіли від 3 до 5 місяців тому, а зраз захворіли повторно... Титр антитіл після хвороби знижується, як тільки він знижується, то людина знову може захворіти", - додав Степанов.

Нагадаємо, доктор медичних наук, професор і завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко в інтерв’ю LB.ua розповідав, що повторні зараження коронавірусом трапляються, але є рідкістю.

"Я, разом з імунологами, схильний пояснювати повторні зараження, які ми нібито бачимо, неточністю діагностики, тобто хибно-позитивними результатами. Навіть у найкращій лабораторії є частина помилкових результатів - особливо коли лабораторія робить тисячу тестів щодня. Також є мізерна кількість хворих, у яких через певні обставини не сформувався імунітет. Вони можуть повторно захворіти під час однієї епідемії. Але це рідкісні явища", - заявив Віктор Досенко. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також