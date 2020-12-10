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МОЗ дозволило вай-фай і кейтеринг у школах

Новий санітарний регламент для шкіл почне діяти з 1 січня 2021 року.

МОЗ дозволило вай-фай і кейтеринг у школах
Фото: facebook/Андрій Отрішко

Міністерство охорони здоров’я розробило новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Документ набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує пресслужба МОЗ.

Санітарний регламент передбачає:

  • учні, які проживають на відстані понад 2 км від закладу освіти, забезпечуються транспортом для підвезення до школи;
  • усі працівники шкіл повинні проходити обов’язкові профілактичні огляди. У разі порушення термінів проходження профілактичних оглядів працівники до роботи не допускаються;
  • оренду приміщень шкіл не під освітні потреби заборонено;
  • встановлено вимоги до благоустрою території шкіл та осіб, які мають слідкувати за дотриманням норм та нести відповідальність за їх порушення;
  • дозволено для використання у закладах освіти дротове або бездротове підключення до мережі Інтернет. У разі, якщо використовується бездротове підключення, роутери Wi-Fi повинні розміщуватися на висоті не менше ніж 2 метри від підлоги і виключатись у позанавчальний час;
  • встановлено вимоги до комп’ютерного обладнання, яке використовується в закладах освіти. Діагональ моніторів персональних комп’ютерів повинна бути не менше ніж 15 дюймів. У разі використання ноутбуків їх екран може дорівнювати 14 дюймів, але пристрій повинен мати клавіатуру та мишку;
  • для профілактики порушень постави запропоновано не менше ніж 2 рази на рік пересаджувати учнів в інші ряди, що профілактуватиме як сколіози, так і порушення зору та слуху;
  • учнів, які часто хворіють простудними захворюваннями, ревматизмом, ангінами, рекомендовано розміщувати у третьому ряду, тобто біля внутрішньої стіни;
  • у закладах освіти повинні бути внутрішні санітарні вузли, адже кожна десята школа в Україні має зовнішній туалет, що несе ризики виникнення у дітей урологічних та сечостатевих хвороб.

Серед іншого, у новому санітарному регламенті змінено підходи до організації харчування. У школах дозволяється організовувати кейтеринг, який повинен відповідати всім принципам та вимогам безпечності харчових продуктів на базі системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Регламентом встановлено вимоги до харчових продуктів та готових страв, що можуть пропонуватись дітям. Наприклад, передбачено низку обмежень за вмістом солі, цукру та жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій ВООЗ.

Нагадаємо, що на позачерговому засіданні 9 грудня уряд затвердив ініційоване МОЗ рішення про посилення карантинних обмежень з 8 до 24 січня 2021 року. Зокрема, не дозволятиметься відвідування закладів освіти, крім дитсадків.

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