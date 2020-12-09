Туреччина відмовилася від закупівлі російської "вакцини" Sputnik V – РФ не провела необхідні дослідження

"Ні ВООЗ, ні світ не можуть купити цю вакцину".

Туреччина відмовляється від закупівлі так званої російської вакцини від коронавірусу Sputnik V, оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".

Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа на тлі заяви про посилення зусиль з вакцинації турецьких громадян. До весни планують щепити 50 млн людей, пише Reuters.

Кодж зазначив, що російський препарат не відповідає умовам "необхідної лабораторної практики".

"Росія не змогла цього виконати. Таким чином, ні ВООЗ, ні світ не можуть купити цю вакцину. Ми також не можемо отримати ліцензію на цю вакцину. Тому це поза нашими інтересами", – повідомив він.

Нагадаємо, що російський Sputnik V не пройшов третю фазу клінічних випробувань – найважливішу для визнання вакцини ефективною та безпечною.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошував, що російської вакцини від коронавірусу не існує. "Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію - то нема про що говорити. Третя стадія - найбільша, при якій випробовується вакцина, в тому числі з точки зору її безпеки", – підкреслював міністр.

Про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу" 11 серпня заявив президент Росії Володимир Путін. Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок.

Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської розробки. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" та закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.

Учора Російський фонд прямих інвестицій заявив про готовність виробляти Sputnik V на харківському підприємстві. Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ нічого не відомо про можливість випуску "російської вакцини від коронавірусу Sputnik V "на території України.

Згодом харківська компанія "Біолек" офіційно спростувала інформацію про освоєння нею технології виробництва російської вакцини від коронавірусу Sputnik V на території України.