У ЗСУ ще одна людина померла від коронавірусу

У Збройних Силах України зафіксували 30-й летальний випадок, спричинений коронавірусом.

Про це повідомила пресслужба Командування медичних Сил ЗСУ.

"Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у інфекційному відділенні Вінницької МКЛ. Результат ПЛР-тестування на COVID-19 від 25.11.2020.Незважаючи на проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія на жаль позитивного результату не дала.За наявної інформації хворий мав супутні хронічні захворювання", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби в армії виявили 111 нових випадків COVID-19.

Всього у ЗСУ на коронавірус хворіє 3120 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 8309 осіб.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 527 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 96 осіб.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано найбільше пов’язаних з ковідом смертей від початку пандемії. В Україні минулої доби проведено 37 822 ПЛР-тестувань і виявлено 12 585 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, одужали - 14 554 особи. Померли за добу 276 пацієнтів, що є найвищим показником добової смертності від початку пандемії.

Учора Степанов повідомив, що вперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тиждень тому.