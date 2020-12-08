Вакцина від ковіду в українських аптеках може з'явитися не раніше осені 2021 року, - ЦГЗ

Фармацевт компанії Biontech демонструє ампулу з вакциною на проти COVID-19 у Майнці, Німеччина, 02 грудня 2020

Українці отримають широкий доступ до вакцини проти коронавірусу COVID-19 восени 2021 року, а її перша партія може надійти в Україну вже в січні.

Про це виконувач обов'язків директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, постачання вакцини проходитиме трьома частинами: "спочатку 3%, після того - 20%, а остання буде найбільша".

"Ми розраховуємо на те, що широкий доступ до вакцини, поява її в аптечній мережі відбуватиметься не раніше, ніж восени 2021 року", - сказав Кузін.

Водночас він повідомив, що перша партія вакцини від COVID-19 може бути в Україні вже у січні 2021 року. За його словами, загалом Україна може розраховувати на 8 млн доз. Цього вистачить на щеплення 4 млн людей.

Як повідомляли, Україна подала першу частину заявки на отримання вакцини від коронавірусу.

У листопаді стало відомо, що Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021.