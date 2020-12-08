Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
Гравець "Шахтаря" допускає можливість договірного матчу між "Реалом" і "Боруссією" в останньому турі Ліги чемпіонів
Помер екснардеп Станіслав Березкін
Помер екснардеп Станіслав Березкін
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
Між людяністю і безпекою. Як в Україні ховають померлих від ковіду і що з цим не так
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
ЗМІ назвали ім’я чоловіка, якого ФСБ застрелила на кордоні з Україною
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
ЗМІ опублікували розслідування про "армію Медведчука", яку очолює Кива
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
У матчі Бундесліги форвард "Штутгарта" отримав жовту картку за зарахований знущальний гол
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
Вибори мера у Кривому Розі: Екзит-поли показали суперечливі результати (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Вакцина від ковіду в українських аптеках може з'явитися не раніше осені 2021 року, - ЦГЗ

Вакцина надходитиме в Україну трьома партіями.

Вакцина від ковіду в українських аптеках може з'явитися не раніше осені 2021 року, - ЦГЗ
Фармацевт компанії Biontech демонструє ампулу з вакциною на проти COVID-19 у Майнці, Німеччина, 02 грудня 2020
Фото: EPA/UPG

Українці отримають широкий доступ до вакцини проти коронавірусу COVID-19 восени 2021 року, а її перша партія може надійти в Україну вже в січні.

Про це виконувач обов'язків директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, постачання вакцини проходитиме трьома частинами: "спочатку 3%, після того - 20%, а остання буде найбільша".

"Ми розраховуємо на те, що широкий доступ до вакцини, поява її в аптечній мережі відбуватиметься не раніше, ніж восени 2021 року", - сказав Кузін.

Водночас він повідомив, що перша партія вакцини від COVID-19 може бути в Україні вже у січні 2021 року. За його словами, загалом Україна може розраховувати на 8 млн доз. Цього вистачить на щеплення 4 млн людей.

Як повідомляли, Україна подала першу частину заявки на отримання вакцини від коронавірусу.

У листопаді стало відомо, що Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також