Україна подала першу частину заявки на отримання вакцини від коронавірусу

Глобальний альянс із вакцин та імунізації (ГАВІ) отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX на 8 млн доз вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

"Внаслідок активного залучення Центру громадського здоров’я було зібрано більшу частину необхідних даних для формування заявки, завдяки якій наша країна зможе отримати необхідні дози вакцини від COVID-19 для 20% населення. Йдеться про 8 млн доз, якими провакцинують 4 млн українців", - йдеться в повідомленні.

У ЦГЗ додали, що Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) сформувала критерії для визначення пріоритетних груп людей, які першочергово отримають вакцини від COVID-19. На основі цих рекомендацій було визначено 12 пріоритетних груп населення, які сукупно охоплюють майже 21 млн людей (20 866 390), або 50% населення України. До них входять працівники сфери охорони здоров’я, військові, освітяни, люди похилого віку та особи, які проживають у соцзакладах, люди із супутніми захворюваннями.

"Україна послідовно виконує умови участі в глобальній ініціативі COVAX, аби забезпечити громадян захистом від COVID-19. Перша партія вакцин вже на початку 2021 року забезпечить до 5% обсягу доз, який ми маємо отримати. Наразі триває підготовка логістичних маршрутів, щоби незалежно від необхідного вакцинам температурного режиму ми могли ефективно їх використати". — зазначив в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін.

За його словами, додатково Україна веде перемовини з іншими виробниками напряму за кошти держбюджету.

"На закупівлю вакцини заклали 15 млрд грн. Залежно від перемовин, вакцина може прийти раніше чи пізніше від COVAX", - заявив Кузін.

Другу частину заявки до COVAX буде подано 14 грудня 2020 року.

Нагадаємо, вчора Зеленський заявив, що тримає на контролі підготовку до закупівлі вакцини від коронавірусу.

У листопаді стало відомо, що Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021.

ВООЗ розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться із середини 2021 року. Експерти заявляють, що на початку наступного року будуть дані про третю фазу випробувань вакцин.