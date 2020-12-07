Зеленський заявив, що тримає на контролі підготовку до закупівлі вакцини від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський тримає на контролі підготовку до закупівлі вакцини від коронавірусу.

Про це глава держави сказав на селекторній нараді, повідомляє Офіс президента.

"Ми повинні бути готовими з алгоритмами дій при вакцинації. Держава має визначитися, хто буде вакцинуватися першим, скільки пацієнтів зможуть прийняти лікарні за місяць, а головне – допомогти медзакладам з вакцинацією. Адже таку масову вакцинацію у світі робитимуть вперше", - сказав Зеленський.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що за минулий тиждень кількість тих, хто захворів на COVID-19, суттєво зменшилася. За його словами, на ці показники вплинуло запровадження карантину вихідного дня, а також посилення штрафів за перебування без масок у громадських місцях і транспорті.

На раді глава МОЗ Максим Степанов заявив, що з листопада було додано ще понад 15 тисяч ліжок, де пацієнтів можуть підключати до кисню.

Степанов зазначив, що за минулий тиждень було закуплено 66 тис. тестів на антиген. До кінця року міністерство закупить 1,3 млн таких тестів.

Нагадаємо, уперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тижнем раніше. Сьогоднішнє зменшення динаміки поширення коронавірусної хвороби в Україні Степанов пов’язав із виконанням запроваджених урядом протиепідемічних заходів. Це, зокрема, свідчить про дієвість карантину "вихідного дня", вважають у міністерстві.

У листопаді стало відомо, що Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021.

ВООЗ розраховує, що вакцинація від коронавірусу розпочнеться із середини 2021 року. Експерти заявляють, що на початку наступного року будуть дані про третю фазу випробувань вакцин.