Україна вийшла на 16-е місце у світовому “ковідному рейтингу”

Станом на 6 грудня у світі зареєстровано 66 976 462 випадків захворювання на коронавірус.

Станом на 6 грудня у світі зареєстровано 66 976 462 випадків захворювання на коронавірус.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Померло від недуги 1 536 739 осіб.

Одужало 46 357 548 хворих.

П'ятірка світових лідерів за кількістю заражень не змінилася: США (15 млн), Індія (9,6 млн), Бразилія (6,6 млн), Росія (2,5 млн) і Франція (2,3 млн).

Україна опинилася на 16-му місці у світі і на 8-му у Європі з 813 306 хворими.

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На 15-му місці Перу – 972 688 випадки, а на 17-му ПАР – 810 449 випадків.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи щодо надання 8 млн доз вакцин від коронавірусу.

Відповідно до прогнозів, вакцина має надійти в Україну весною 2021 року.

У листопаді стало відомо, що Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року. COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 20% населення.

Завдяки механізму COVAX Україна матиме змогу отримати максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу. Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 мільйонів населення на додаток до безкоштовного препарату за програмою COVAX, який має закрити потребу у вакцині для 4 млн людей.

В Кабміні обіцяють, що деякі групи населення отримають вакцину безкоштовно. Йдеться про медичних працівників, педагогів, людей похилого віку і тих, хто має захворювання.