Pfizer подала заявку на використання своєї вакцини в Індії, – ЗМІ

Американська компанія Pfizer Inc подала заявку на отримання дозволу на використання своєї вакцини проти коронавірусу в Індії.

Про це пише uk.reuters.com з посиланням на ЗМІ.

Компанія, зокрема, звернулася до Генерального контролера з лікарських засобів Індії. Представники контролера і Міністерства охорони здоров'я країни наразі не відповіли на запити.

Зв'язатися з Pfizer не вдалося.

Раніше індійські чиновники заявили, що покладають свої надії переважно на вакцини, протестовані на місцевому рівні, а не на вакцини, розроблені Pfizer і Moderna Inc.

Зазначим, в Індії зареєстровано понад 9,57 мільйона випадків COVID-19, країна у ковідному рейтингу поступилася лише США.

Нагадаємо, Королівство Бахрейн схвалило вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech. Скільки вакцини закуплено і коли розпочнеться вакцинація – невідомо.

Першою країною, яка дозволила використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену цими компаніями, стала Великобританія. Вакцинація британців стартує 8 грудня. У ній візьмуть участь передусім люди з груп ризику.

9 листопада BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду. Компанії планують до кінця 2020 року розповсюдити в усьому світі до 50 мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - ще приблизно 1,3 мільярда доз. BioNTech і Pfizer також вже подали заявку на використання вакцини від COVID-19 у ЄС. Повідомлялося, що Євросоюз отримає вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Усього ЄС витратить на закупівлю вакцини від 3,1 до 4,65 млрд євро.

Загалом уже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року. Для лімітованого використання вже дозволили вакцини таких виробників: китайських компаній Sinovac і Sinopharm, російського Центру Гамалеї та ще одного розробника з Китаю CanSino Biologics.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року.

У серпні президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї Росії троє з 42 медиків, яких вакцинували російською вакциною "Супутник V", заразилися коронавірусом. ВООЗ вимагає від Росії надати клінічні дані про цю вакцину.

24 листопада прем'єр Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина почала тестування російської вакцини від коронавірусу. За його словами, Угорщина як член ЄС також веде переговори з трьома китайськими виробниками вакцин і закупила 2,8 мільйона доз китайського противірусного препарату.

Європейська комісія застерегла Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину, в тому числі з Росії.

5 грудня Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи щодо надання 8 млн доз вакцин від коронавірусу. Відповідно до прогнозів, вакцина має надійти в Україну весною 2021 року.