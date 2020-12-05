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У Каліфорнії офіційно підтвердили перемогу Байдена

Байден тримав достатню кількість голосів, щоб стати президентом США.

У Каліфорнії офіційно підтвердили перемогу Байдена
Фото: EPA/UPG

Штат Каліфорнія підбив підсумки голосування на президентських виборах у США, давши демократу Джо Байдену 55 голосів виборників.

Про це пише apnews.com.

Офіційні результати оголосив державний секретар Каліфорнії Алекс Паділья.

Голоси від каліфорнійців збільшили загальну кількість виборчих голосів на користь Байдена до 279, при необхідному мінімумі для перемоги – 270 голосів.

“Ці кроки на виборах часто ігноруються формальностями. Але приховані механізми обрання президента США в цьому році привернули до себе увагу, оскільки президент Дональд Трамп продовжує заперечувати перемогу Байдена і застосовує все більш надумані юридичні стратегії, спрямовані на скасування результатів до їх остаточного затвердження”, – йдеться у повідомленні.

Попри те, що Байден виграв президентські вибори вже кілька тижнів тому, 270 голосів виборників є лише першим кроком до Білого дому, зазначив професор права в Університеті штату Огайо Едвард Б. Фоулі.

“Це юридична віха і перший ключовий момент з таким статусом. Все до цього базувалося на тому, що ми називаємо проекціями", – зазначив професор.

Нагадаємо, офіційні особи американських штатів Вісконсин та Аризона засвідчили перемогу обраного президента Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв, що залишить Білий дім за умови, якщо Колегія виборників підтримає на голосуванні його суперника від Демократичної партії Джо Байдена.

Остаточні результати президентських виборів у США стануть відомі 14 грудня, після голосування колегії виборників. Переможе той кандидат, який набере щонайменше 270 із 538 голосів виборників.

Голосування у США проходить у два етапи: спочатку громадяни обирають виборників у кожному штаті, які згодом будуть безпосередньо обирати президента. Число виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у Конгресі.

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