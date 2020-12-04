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Байден пообіцяв американцям безкоштовну вакцинацію від COVID-19

Безкоштовно і добровільно щепитимуть громадян також Франція і Німеччина.

Байден пообіцяв американцям безкоштовну вакцинацію від COVID-19
Фото: EPA/UPG

Новообраний президент США Джо Байден пообіцяв, що вакцина проти коронавірусу буде безкоштовною для всіх  американців.

Про це Байден написав на своїй сторінці у Twitter.

"Щойно вакцина буде готова і отримає схвалення, Камала Гарріс та я переконаємося, щоб вона рівномірно, ефективно та безкоштовно надійшла кожному американцю", - заявив новообраний президент США.

Раніше повідомляли, що Франція забезпечить безкоштовну вакцинацію проти Covid-19 для всіх, хто є учасником системи соціального забезпечення країни. Загалом у Франції вакцинують 14 мільйонів людей. Вакцинація буде добровільною.

Щеплення у Німеччині буде безкоштовним, незалежно від того, у кого яке страхування.

Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 мільйонів населення на додаток до безкоштовного препарату за програмою COVAX, який має закрити потребу у вакцині для 4 млн людей.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, Україна отримає вакцину від коронавірусу у кінці першого - на початку другого кварталу 2021 року.

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