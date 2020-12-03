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Парламент Молдови скоротив повноваження президента

У країні спалахнули протести.

Парламент Молдови скоротив повноваження президента
Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Парламент Молдови схвалив проєкт закону, який передає йому контроль над спецслужбою країни.

Про це повідомляє NewsMaker.

Законопроєкт, внесений Соціалістичною партією Ігоря Додона та їхніми союзниками з "Шор", схвалили без обговорення в обох читаннях. "За" проголосували 51 депутат.

Тепер Служба інформації та безпеки перейде від президента під парламентський контроль, її керівника призначатиме парламент терміном на п'ять років.

Обраний президент Мая Санду назвала внесення проєкту "спробою захоплення влади" та закликала своїх прихильників до протестів. Перед засіданням парламенту кілька тисяч людей провели акцію, але після того, як мітингувальники розійшлися, більшість без обговорення прийняла всі спірні закони.

Пізніше акцію прихильників Санду під будинком парламенту підтримали й інші опозиційні політичні сили. 

Фото: newsmaker.md

Нагадаємо, за результатом підрахунку 100% голосів, колишня глава уряду Молдови Мая Санду перемогла у другому турі виборів президента. Термін повноважень Додода закінчується 23 грудня. 

30 листопада Санду запропонувала розпустити парламент Молдови і відправити уряд Додона у відставку.

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