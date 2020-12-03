Серед білоруських силовиків помітили колишніх українських "беркутівців"

Точна їх кількість поки не відома.

Серед білоруських ОМОНівців ідентифікували колишніх членів українського спецпідрозділу "Беркут".

Про це йдеться у розслідуванні білоруської газети "Новий час".

Одного з фігурантів розслідування - Сергія Панасенка - упізнали як учасника затримання активістів на протестній акції влітку 2020 року. Під час першого розслідування, проведеного в 2017 році волонтерської організацією InformNapalm, його вже ідентифікували під час затримань протестувальників, але після цього він змінив прізвище і ім'я у соцмережах, а також видалив всі фотографії.

Тоді ж організація стверджувала, що білоруська силова структура взяла на службу колишніх співробітників українського "Беркута".

Також журналісти знайшли докази участі в нинішніх білоруських подіях ексберкутівціі, але точна їх кількість поки не відома.

Нагадаємо, у червні 2017 року колишній командир київського "Беркута" Сергій Кусюк засвітився у формі ОМОНа на мітингу у Москві. У серпні він же брав участь у розгоні акції в центрі російської столиці

Кусюк неодноразово командував силовими розгонами мирних акцій в Києві, у тому числі він керував розгоном учасників мітингу на Майдані Незалежності в Києві в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року. Видати його Україні Росія відмовилася.

Більш того, ще у 2014 році РФ почала вживати заходів для видачі російських паспортів колишнім співробітникам українського "Беркута".