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Італія заборонила подорожі між регіонами на різдвяні свята

25 і 26 грудня 2020 року і 1 січня 2021 року також забороняється будь-яке пересування між муніципалітетами.

Італія заборонила подорожі між регіонами на різдвяні свята
Фото: EPA/UPG

Влада Італії через коронавірус заборонила подорожі між регіонами країни з 21 грудня до 6 січня.

Про це повідомляє Corriere Della Sera.

"З 21 грудня 2020 року по 6 січня 2021 року забороняється будь-яке пересування в межах національної території між територіями різних областей або автономних провінцій, а в дні 25 і 26 грудня 2020 року і 1 січня 2021 року також забороняється будь-яке пересування між муніципалітетами, за винятком переміщень, мотивованих доведеними потребами в роботі або ситуаціями необхідності або за станом здоров'я", - йдеться в указі уряду.

Італія, де діють три зони ризику, на цей час частково перебуває в карантині. У червоних зонах італійці повинні якомога більше залишатися вдома.

Нагадаємо, в жовтні влада Італії посилила карантинні обмеження через нові рекорди зафіксованих випадків коронавірусу. Міській владі рекомендували з 9 години вечора закривати популярні центральні площі й вулиці, де часто утворюються скупчення людей. Розважальні заклади, як лотереї та казино, також закриваються з 9 вечора. 

Прем’єр-мінітр Італії Джузеппе Конте у своєму зверненні закликав людей до максимальної обережності, зазначаючи, що ситуація стає небезпечною.

7 жовтня Італія продовжила карантин до кінця січня. Нові обмежувальні заходи передбачають носіння масок на вулиці, а не лише у закритих приміщеннях. Залишаються чинними вимоги дотримуватися заходів запобігання коронавірусу, таких як соціальне дистанціювання принаймні один метр, носіння масок та часте миття рук, а також зобов'язання залишатися вдома за температури 37,5° або більше.

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