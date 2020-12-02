У НАТО оголосили про готовність розширювати підтримку України та Грузії

Альянс готовий і надалі надавати більше практичної допомоги і підтримки в різних сферах.

НАТО має намір надавати більше практичної допомоги і підтримки в різних сферах двом країнам-партнерам блоку - Україні та Грузії.

Про це заявив генеральний секретар організації Йенс Столтенберг, передає "Інтерфакс-Україна".

Генсек альянсу нагадав, що за останні роки НАТО збільшило свою присутність в Чорноморському регіоні.

"Ми збільшили присутність в регіоні, як в союзних країнах, так і тісніше працюємо, надаючи підтримку, нашим двом країнам-партнерам - Грузії і Україні. Сьогодні месидж був дуже чітким - альянс готовий і надалі надавати більше практичної допомоги і підтримки в різних сферах", - сказав Столтенберг в ході відео-прес-конференції, яка відбулася після закінчення засідання міністрів закордонних справ альянсу.

Він закож зазначив, що НАТО має намір посилювати діалог з обома країнами-партнерами.

"Сьогодні ми знову заявили про нашу підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії і України. Ми обговорили програму реформ, і ми збільшуємо нашу практичну допомогу. Міністри погодилися поліпшити нашу обізнаність про розвиток подій в регіоні і посилити наш діалог з обома партнерами", - повідомив генсек альянсу.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше повідомив, що Україна прагне до посилення взаємодії з НАТО та збільшення кількості навчань блоку на своїй території.