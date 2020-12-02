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2020 рік може увійти до трійки найспекотніших в історії, - ООН

2011-2020 буде найспекотнішим десятиріччям в історії.

2020 рік може увійти до трійки найспекотніших в історії, - ООН

Експерти прогнозують, що 2020 рік стане одним із трьох найспекотніших років в історії.

Про це 2 грудня повідомила Всесвітня метеорологічна організація ООН, передає Інтерфакс-Україна.

"Кліматичні зміни продовжили свій незворотний хід у 2020 році, який перебуває на шляху до того, щоб стати одним із трьох найспекотніших років в історії. 2011-2020 буде найспекотнішим десятиріччям в історії", - зазначають в організації.

Незважаючи на обмежувальні заходи, введені через пандемію коронавірусу COVID-19, концентрація парникових газів в атмосфері цього року продовжувала зростати. Вчені реєстрували нові екстремальні температури на землі, в морі та в Арктиці.

В Австралії, Сибіру, на західному узбережжі США та в Південній Америці вирували лісові пожежі, в Атлантиці зафіксували рекордну кількість ураганів, а в Африці та Південно-Східній Азії повені призвели до масових переселень.

"Середня температура у світі у 2020 році має бути приблизно на 1,2 градуса вища доіндустріального рівня (1850-1900). Є щонайменше один із п'яти шансів, що до 2024 року ця різниця перевищить 1,5 градуса", - сказав генеральний секретар Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас.

Таалас додав, що урядам варто докладати більше зусиль у рамках Паризької угоди з клімату, щоб зменшити викиди парникових газів.

Як повідомляли, цьогорічна осінь у Києві стала найтеплішою з 1881 року. Упродовж сезону було зафіксовано шість температурних рекордів.

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