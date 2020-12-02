Сіярто поскаржився в НАТО на Україну через обшуки на Закарпатті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив у НАТО про обшуки в одному з благодійних фондів на Закарпатті і закликав їх проявити солідарність.

Про це він заявив у відеозверненні, яке опублікував у фейсбуці.

"Це, очевидно, скандал і неприйнятно в XXI столітті. Особливо з боку країни, яка говорить, що хоче стати ближче до НАТО", - сказав міністр.

Сіярто звернувся до міністрів закордонних справ країн Альянсу і закликав не тиснути на Угорщину, щоб вона відмовилася від свого вето на проведення засідань Ради Україна-НАТО. Як відомо, голови МЗС Європейського Союзу зустрінуться в Брюсселі наступного понеділка.

Нагадаємо, 30 листопада СБУ прийшла з обшуками у благодійний фонд, який пропагує створення автономії на Закарпатті. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті. Будапешт відразу відреагував на це, заявивши протест МЗС України та викликавши українського посла для консультацій.

Голова Закарпатської ОДА закликав правоохоронців провести брифінг у зв'язку з обшуками в благодійному фонді. А МЗС України викликало посла Угорщини.