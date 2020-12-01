Завершено розслідування справи про мільйонний хабар керівникам НАБУ та САП

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило розслідування організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження щодо ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Завершено розслідування організації спроби підкупу керівництва антикорупційних органів для закриття кримінального провадження за підозрою колишнього міністра екології та природних ресурсів часів колишньої влади. 1 грудня 2020 року трьом підозрюваним відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням справи до суду", - йдеться у повідомленні.

Серед підозрюваних: перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві, один із керівників групи компаній, афільованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів, екскерівник одного з департаментів ДФС України, довірена особа ексміністра екології.

"Розслідування стосовно організатора злочина - ексміністра екології та природних ресурсів (Злочевського - ред.) виділене в окреме провадження у зв’язку з його розшуком", -сказано у повідомленні.

12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися передати 5 млн доларів за закриття кримінальної справи проти Злочевського. Це мало стати подарунком до дня народження Злочевського. Ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посереднику.

Справа стосується можливої причетності ексміністра до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого Реал Банку (контролювався "сім'єю" Януковича), і їх легалізації. У цій справі повідомили про підозру кільком особам, у тому числі колишньому міністру.

Було затримано першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ілляшенка (він був посередником, за послуги нібито мав отримати 1 млн доларів); одного з керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрія Кічу; і довірену особу Злочевського, колишню керівницю одного з департаментів ДПС України Олену Мазурову. Усіх трьох заарештували. Ілляшенка - з заставою 84,08 млн гривень, Кічу - із заставою 40,36 млн гривень, Мазурову - із заставою 120,02 млн гривень. 17 червня один з фігурантів справи про хабар за закриття справи Злочевського вийшов на волю під заставу 40 млн гривень.

Злочевський займав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 КК).

1 лютого 2018 року з'явилася інформація, що Злочевський повернувся в Україну.