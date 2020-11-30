Суд оштрафував депутата від "Слуги народу" через конфлікт інтересів

Печерський районний суд Києва притягнув до адміністративної відповідальності народного депутата України від "Слуги народу" за спробу дізнатися деталі кримінального провадження щодо діяльності його фірми.

Про це повідомляє пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

"25 листопада 2019 року вказаний народний обранець, користуючись наданими йому депутатськими повноваженнями, звернувся до Генпрокуратури України із зверненням, в якому порушувались питання щодо надання інформації про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні, що стосувалось діяльності одного з приватних товариств, зокрема факту повідомлення про підозру посадовим особам цього товариства, у тому числі конкретно щодо себе", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що депутат є засновником вказаного товариства, і інформація у запиті мала приватний інтерес, що становить реальний конфлікт інтересів і є грубим порушенням законодавства.

Відомості щодо виявленого факту були направлені до НАЗК, яке, зі свого боку, скерувало до суду протокол про адміністративне порушення.

Суд визнав депутата винним за ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення та наклав на нього штраф. На сьогодні постанова Печерського райсуду столиці набула законної сили, повідомили у САП.

За даними агентства УНН, у вересні Печерський райсуд Києва оштрафував народного депутата від "Слуги народу" Руслана Горбенка на 3400 грн за конфлікт інтересів, а сьогодні рішення набуло чинності.

Нагадаємо, 10 серпня Деснянський районний суд Києва виніс вирок колишньому народному депутату Олександру Шепелеву. Його засудили до семи років в'язниці за спробу втечі з України, коли той перебував під арештом.