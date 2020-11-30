На Харківщині за добу 14-річний хлопець, мешканець Краснокутського району, викрав три автівки - УАЗ, ВАЗ-2121 і Folkswagen Transporter.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

Повідомлення про зникнення автівок надійшло 29 листопада. За адресами виїжджали слідчо-оперативна група та група реагування патрульної поліції, які встановили особу зловмисника. Неповнолітній пояснив, що "хотів повчитися їздити на авто", але не впорався з керуванням і тричі потрапив у ДТП.

Першим хлопець викрав УАЗ, на якому відразу ж в’їхав у паркан домоволодіння. Пересівши на ВАЗ-2121, підліток зніс паркан сусіднього будинку і врізався в дерево. На Folkswagen Transporter хлопець також зіштовхнувся з деревом.

Фото: hk.npu.gov.ua

Усі три автівки повернули власникам.

Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення.

Фото: hk.npu.gov.ua

Нагадаємо, у вересні президент Зеленський підписав закон, що посилює відповідальність за викрадення авто. Законопроєкт передбачає, що за незаконне заволодіння транспортним засобом більше не будуть карати штрафом. За такі дії передбачатиметься обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.