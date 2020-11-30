ВООЗ: спорт і фізична активність допоможуть не допустити до 5 млн смертей на рік

"Особливо це важливо в час COVID-19. Якщо ми не будемо активними, ризикуємо створити іншу пандемію - поганого здоров'я через сидячий спосіб життя".

За підрахунками експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, спорт і фізична активність можуть допомогти не допустити до 5 мільйонів смертей на рік, тому у ВООЗ закликають людей більше рухатися.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За підрахунками експертів організації, один з чотирьох дорослих і 80% підлітків не отримують достатньо фізичного навантаження, а серед жінок і дівчат активність нижча, ніж серед чоловіків і хлопців, що позначається на здоров'ї населення та економіці країн. Зокрема, йдеться про витрати на лікування хвороб, які пов'язані з неактивним способом життя, а також про втрати продуктивності праці.

У звіті ВООЗ наголошено, що спорт може допомогти запобігти проблемам із серцем, діабетом, раком, зменшити прояви хвороби Альцгеймера.

Експерти вважають, що почати бути фізично активними ніколи не пізно, адже йдеться не лише про професійний чи виснажливий спорт: ходіння, танці, робота по дому, садівництво, катання на велосипеді тощо.

"Особливо це важливо в час COVID-19. Якщо ми не будемо активними, ризикуємо створити іншу пандемію - поганого здоров'я через сидячий спосіб життя", - заявив Рудігер Крех, керівник програми ВООЗ із просування здорового способу життя.

ВООЗ радить дорослим витрачати принаймні 20-40 хвилин на день на фізичне навантаження від помірного до активного, і від години на день - для дітей і підлітків.

Зокрема, активність важлива для людей, старших за 65 років, адже підвищення тонусу організму може допомогти запобігти травмам.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, якщо 95% людей носитимуть маски під час пандемії коронавірусу, не буде потреби в локдаунах.

Карантинні обмеження під час ковіду, поширюються, зокрема, і на спорткомплекси, басейни та розважальні центри. В Україні під час другої хвилі коронавірусу вирішили не повертати жорсткі обмеження, а натомість запровадили так званий карантин вихідного дня, який закінчився цими вихідними. Однак голова МОЗ Максим Степанов зазначив, що повний локдаун - найефективніший спосіб уповільнити розповсюдження хвороби. За його словами, лише запровадження жорсткого карантину зможе перервати ланцюжок передачі коронавірусної хвороби і цим самим зведе рівень захворюваності до нуля.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також виступив за негайний локдаун на 3-4 тижні.