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Патріарх Варфоломій закликав засудити Голодомор, щоб "такі звірства не повторилися в історії людства"

Вселенський патріарх відслужив панахиду за жертвами Голодомору.

Патріарх Варфоломій закликав засудити Голодомор, щоб "такі звірства не повторилися в історії людства"
Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Вселенський Патріарх Варфоломій у День пам'яті жертв Голодомору відслужив панахиду за жертвами трагедії. Патріарх закликав засудити штучно організований голод, щоб "такі звірства не повторилися в історії людства".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми молимося за упокій душ цих мільйонів благочестивих українців... оспівуючи "вічну пам'ять" цим вірянам, ми згадуємо їхній трагічний кінець і свідчимо всій нашій людській родині, що ми ніколи не повинні забувати про такий жахливий голод, а навпаки, ми повинні засудити Голодомор, щоб такі звірства не повторилися в історії людства", - йдеться в проповіді Варфоломія, текст якої розміщено на Facebook-сторінці Генерального консульства України в Стамбулі.

Патріарх Варфоломій зазначив, що Голодомор був "добре спланованим геноцидом особливо людей, що вірують, з метою викорінення християнської віри і Православної церкви".

"Нехай воскреслий Господь дасть вічний спокій мільйонам праведних душ, які померли в надії на воскресіння в результаті диявольського Голодомору, а також через нинішню трагічну пандемію, і нехай їхня віра, а також їхні випробування спонукають нас викорінити будь-яку дискримінацію, несправедливість, насильство і голод у нашому світі і зробити його кращим", - сказав Варфоломій у своїй проповіді.

Нагадаємо, вчора біля музею Голодомору в Києві панахиду за жертвами трагедії відслужив митрополит Епіфаній.

Україна вшановує день пам’яті жертв голодоморів: Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років, - у четверту суботу листопада.

Восени 1932 року комуністична влада розпочала спеціальну каральну операцію – масовий штучний голод. Унаслідок умисного створення умов, несумісних із життям, за кілька місяців 32-33 років в Україні загинули мільйони людей.

Страшні обставини злочину та свідома заборона ведення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості жертв. За деякими оцінками, голодом закатовано понад 7 мільйонів українців.

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