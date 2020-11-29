У Чернівцях поліція зареєструвала дев’ять повідомлень про можливі порушення на виборах

Станом на 18:00 у Чернівцях, де відбувається повторне голосування на виборах міського голови, поліцейські зареєстрували дев’ять повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства.

Зокрема, у зверненнях ішлося про здійснення виборцями фото- і відеофіксації в кабінах для голосування, незаконну агітацію та ймовірну спробу підкупу виборців, інформує пресслужба обласної поліції.

Також правоохоронці зареєстрували два випадки незаконних дій з виборчими бюлетенями. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження.

Так, сьогодні вранці на одній із дільниць члени комісії підписали протокол про підрахунок голосів виборців задовго до встановлення результатів виборів. Відомості про цей факт слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 4 статті 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Ще одне кримінальне провадження поліцейські розпочали за фактом видачі членом комісії двох бюлетенів одній особі. Таким чином жінка-виборець здійснила волевиявлення за себе та свого сина. "Такі протиправні дії кваліфікуються за ознаками частини 3 статті 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України", - зазначають у поліції.

Інформацію по інших семи повідомленнях, що стосувалися виборів Чернівецького міського голови, правоохоронці наразі перевіряють. За результатами перевірок співробітники поліції приймуть відповідні рішення.

Нагадаємо, Чернівці сьогодні обирають міського голову. У "другий тур" пройшли Роман Клічук від партії "Єдина альтернатива" та Віталій Михайлішин, який кандидує від "Команда Михайлішина".