69 українських військовослужбовців вважаються зниклими безвісти

Облік зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях (як військових, так і цивільних осіб) здійснює СБУ.

Згідно з даними Збройних сил України на сьогодні 69 військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомила керівник офісу уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Наталія Зарецька.

Нині загальний облік зниклих безвісти в зоні проведення Антитерористичної операції, Операції об'єднаних сил, на тимчасово окупованих територіях (як військових, так і цивільних осіб) здійснює СБУ через створений у її складі Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у районі проведення ООС, який має зведену інформацію.

Крім того, за словами Наталії Зарецької, законодавство передбачає функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Згідно з чинним законодавством, його адміністратором (установа, яка фізично забезпечує функціонування реєстру) має бути державне підприємство, підконтрольне Міністерству юстиції, а держателем (орган, що вносить інформацію в базу) – Комісія.

"Технічно Єдиний реєстр може бути створений та запущений в роботу за півроку, якщо відповідне фінансування буде передбачене", – зазначила вона.

Вона додала, що Комісія з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, повноцінно запрацює до кінця березня, якщо державні органи діятимуть за планом, запропонованим Офісом Глави держави. За словами Зарецької, голова Комісії може бути обраний протягом двох тижнів.

"Якщо все піде за планом, всі формальні процедури відбудуться, в березні комісія почне роботу повноцінно", – наголосила Зарецька.

Нагадаємо, 11 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень та членів їх сімей.