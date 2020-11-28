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Президент запровадив День працівників фінмоніторингу

28 листопада українці тепер відзначатимуть День працівника системи фінмоніторингу.

Президент запровадив День працівників фінмоніторингу
Фото: facebook/Офіс Президента України

Щороку 28 листопада в Україні святкуватимуть День працівника системи фінансового моніторингу.

Це передбачено Указом Президента України Володимира Зеленського від 28 листопада 2020 року.

Зеленський пояснив введення свята значним внеском працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Нагадаємо, у жовтні президент підписав Указ про День територіальної оборони, який відзначатимуть щороку в першу неділю жовтня.

У вересні Зеленський підписав Указ про встановлення в Україні Дня виноградаря та винороба.

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