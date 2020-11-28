Сьогодні вночі надійшло повідомлення про пожежу на території ТЦ "Барабашово" у Харкові.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Горіли торговельні павільйони на майданчику з боку вул. Проспектної.

Загоряння виявила охорона об’єкту. На той момент вогонь встиг охопити зо 2 десятки павільйонів. Вночі вони були зачинені, людей там не було.

Фото: пресслужба ДСНС

Охоронці негайно зателефонували на номер “101” та до добровільного протипожежного формування торговельного центру.

Фото: пресслужба ДСНС

На місце прибули 4 відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС на автоцистернах. На той момент вогонь вирував вже на площі 1000 кв.м. Керівник гасіння пожежі негайно підвищив рівень складності пожежі до 3-го, а прибулий на місце події штаб пожежогасіння, який прийняв керівництво на себе, – до 4-го.

Фото: пресслужба ДСНС

Загалом у гасінні пожежі беруть участь 15 відділень рятувальників на автоцистернах, а також 6 автомобілів спеціального призначення. Крім того, працюють 2 автоцистерни навчального підрозділу Національного університету цивільного захисту України та цистерна добровільного протипожежного формування ТЦ «Барабашово». Задіяно близько 100 чоловік особового складу.

Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.

Від вогню врятовано близько 85 павільйонів, що знаходились на майданчику. Проте вогонь встиг знищити 25.

Локалізація пожежі відбулась о 04:17. Наразі на місці події продовжують працювати сили ДСНС. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Нагадаємо, вчора на вул. Пржевальського у Солом’янському районі столиці загорівся триповерховий особняк, була загроза вибуху.