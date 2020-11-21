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У Харкові чоловік з криком "Аллах Акбар" побив скло на вході в ОДА

Зловмисника затримала поліція, постраждалих немає.

У центрі Харкова чоловік розбив скло на дверях у приміщення облдержадміністрації. За словами очевидців, він бив скло з криком "Аллах Акбар".

Зловмисника затримала поліція, постраждалих немає, інформує харківський сайт В городе.

У поліції Харківської області підтвердили інформацію про інцидент.

"Був виклик, приїхали, особа була на місці, її затримано. Проводяться слідчі дії", - сказали в поліції у коментарі агентству УНН.

Нагадаємо, напередодні у Слобідському районі Харкова чоловік підірвав гранату у дворі будинку, де проживає його колишня дружина з п'ятирічною дитиною. У результаті вибуху чоловіку відірвало частину руки.

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