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До Нацполіції надійшло понад 16 тис. заяв про порушення виборчого законодавства

Органи поліції загалом склали 2480 протоколів про вчинення виборчих адміністративних правопорушень.

До Нацполіції надійшло понад 16 тис. заяв про порушення виборчого законодавства
Фото: 24tv.ua

З початку виборчої кампанії до органів Національної поліції України надійшло 16 664 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це йдеться на сторінці Нацполіції у соцмережі Facebook.

Органи поліції загалом склали 2480 протоколів про вчинення виборчих адміністративних правопорушень.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1154 кримінальних проваджень. 737 з них відкрито за фактами порушення виборчого законодавства і 417 – пов’язані з виборчим процесом.

“Відповідно до частини 7 статті 23 «Публічність і відкритість виборчого процесу» Виборчого кодексу України, органи Національної поліції України за день до дня голосування оприлюднюють на офіційних веб-сайтах попередні відомості про кількість зареєстрованих звернень про порушення виборчого законодавства під час відповідного виборчого процесу та роз’яснення відповідальності за порушення законодавства про вибори”, – додали у НПУ.

Нагадаємо, під час другого туру місцевих виборів, який відбувся 15 листопада у семи містах України, спостерігачі Громадської мережі ОПОРА зафіксували 96 порушень.

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