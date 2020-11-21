До Нацполіції надійшло понад 16 тис. заяв про порушення виборчого законодавства

З початку виборчої кампанії до органів Національної поліції України надійшло 16 664 заяви та повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це йдеться на сторінці Нацполіції у соцмережі Facebook.

Органи поліції загалом склали 2480 протоколів про вчинення виборчих адміністративних правопорушень.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1154 кримінальних проваджень. 737 з них відкрито за фактами порушення виборчого законодавства і 417 – пов’язані з виборчим процесом.

“Відповідно до частини 7 статті 23 «Публічність і відкритість виборчого процесу» Виборчого кодексу України, органи Національної поліції України за день до дня голосування оприлюднюють на офіційних веб-сайтах попередні відомості про кількість зареєстрованих звернень про порушення виборчого законодавства під час відповідного виборчого процесу та роз’яснення відповідальності за порушення законодавства про вибори”, – додали у НПУ.

Нагадаємо, під час другого туру місцевих виборів, який відбувся 15 листопада у семи містах України, спостерігачі Громадської мережі ОПОРА зафіксували 96 порушень.