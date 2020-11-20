Окупанти чотири рази відкривали вогонь на Донбасі

Бойових втрат та поранень у лавах Об’єднаних сил немає.

Російські найманці на Донбасі з початку доби чотири рази порушили мирні домовленості.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, у районі населеного пункту Шуми противник намагався спровокувати українських захисників, відкривши вогонь зі стрілецької зброї.

Окрім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував гранатомети різних систем, стрілецьку зброю неподалік Авдіївки, Кам’янки та Водяного.

"Неприцільний вогонь не становив загрози для життя та здоров’я українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат та поранень серед воїнів Об’єднаних сил немає", - повідомляється у вечірньому зведенні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 19 листопада, на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Один військовий дістав поранення біля Авдіївки. Воїна оперативно доправили до медичного закладу. Стан його здоров’я задовільний.