Зловмисник залучив до оборудки голову правління одного із ОСББ для збору підписів виборців, пропонуючи 500 гривень за кожен голос.

Служба безпеки України викрила схему підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду міського голови Ужгорода.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За попередньою версією слідства, організував підкуп мешканець обласного центру. Зловмисник залучив до оборудки голову правління одного із ОСББ для збору підписів виборців, пропонуючи 500 гривень за кожен голос", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Правоохоронці затримали зловмисника під час передачі коштів за підкуп кількох десятків голосів. СБУ перевіряє наявну інформацію щодо існування так званої «сітки» на користь цього кандидата в інших районах міста.

Фото: пресслужба СБУ

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.

За фактом підкупу правоохоронці відкрили провадження за ст. 160 Кримінального кодексу України (Підкуп виборця, учасника референдуму).

Другий тур виборів мера Ужгорода пройде 22 листопада. У ньому змагаються мер-самовисуванець Богдан Андріїв та кадидат від "Слуги народу" Віктор Щадей. Богдан Євстафійович Андріїв обіймає посаду міського голови Ужгорода з 16 листопада 2015 року. Віктор Щадей - депутат Ужгородської міської ради, в 2014 році був в.о. Мера Ужгорода після висловлення недовіри меру Погоролеву. У 2014 балотувався до парламенту, але програв іншому мажоритарнику. Через тиждень після виборів Щадея зняли з посади в.о. міського голови та повернули Погоролева.

На користь кого з кандидатів проводили підкуп голосів - не повідомляється.

Нагадаємо, у жовтні на Закарпатті СБУ викрила схему підкупу виборців. Вартість кожного "голосу" становила 1 тисячу гривень. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних, коли ті отримували частину коштів - 17 тисяч гривень. За таку суму вони гарантували кандидату забезпечення відповідної кількості голосів на місцевих виборах.

Раніше в Одесі затримали голову виборчої комісії, яка готувала підкуп виборців.Під час слідчих дій вилучено майже 45 тис. доларів США, які фігуранти планували використати для подальшого підкупу виборців. За один голос та голосування виключно за певного кандидата на пост Одеського міського голови у виборчому бюлетені громадянам пропонували 1000 гривень грошової винагороди. Доказ - скрін із телефона бюлетеня з позначкою навпроти прізвища кандидата"