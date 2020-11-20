Україна подала списки з 11 осіб на обмін з Росією, - Кравчук

Україна передала російській стороні списки з 11 осіб для взаємного звільнення до кінця року.

Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив Глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук.

"Ми подали документи на 11 осіб. Вони вже повністю готові. Ми чекаємо відповідних подань з боку ОРДЛО. Тому що цей обмін - це не просто одностороння дія. Поки таких зустрічних кроків з боку ОРДЛО ми не бачимо", - зазначив Кравчук.

За його словами, кінцевою метою України є обмін "всіх на всіх".

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

Нагадаємо, українська сторона у складі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі пропонує провести обмін полоненими до 24 грудня цього року. За словами радника з інформаційної політики ТКГ Олексія Арестовича, зараз триває "практична робота" з підготовки очної зустрічі в "нормандському форматі".

Російська сторона зі свого боку заявляє, що розблокує питання взаємного звільнення утримуваних людей тільки після погодження дорожньої карти реалізації мінських угод у Тристоронній контактній групі (ТКГ) та її схвалення Верховною Радою.