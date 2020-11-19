Окупанти висунули Україні умови для звільнення полонених

На сьогодні переговори про звільнення людей заблоковані.

Російська окупаційна адміністрація на Донбасі розблокує питання взаємного звільнення утримуваних людей тільки після погодження дорожньої карти реалізації мінських угод у Тристоронній контактній групі (ТКГ) та її схвалення Верховною Радою.

Про це окупаційним ЗМІ заявила представник окупаційної влади в окремих районах Донецької області Дар'я Морозова.

Вона повідомила, що на сьогодні переговори про звільнення людей заблоковані.

"Щоб відновити діалог і досягти конструктиву, сторонам конфлікту необхідно погодити документ, в якому буде міститися механізм розблокування переговорів і підтвердження прихильності мінським угодам", - сказала Морозова.

Нагадаємо, українська сторона у складі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі пропонує провести обмін полоненими до 24 грудня цього року. За словами радника з інформаційної політики ТКГ Олексія Арестовича, зараз триває "практична робота" з підготовки очної зустрічі в "нормандському форматі".

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

На засіданні 10 листопада ТКГ взяла за основу запропонований Україною план дій щодо Донбасу. Документ містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, щоб створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року. Голова ТКГ Леонід Кравчук також запропонував провести обмін полоненими до Нового року. Однак через демарш РФ Україна не змогла домогтися обговорення цього питання.