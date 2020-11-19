iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Геннадий Зубко: Нам придётся прийти к тому, что мэр должен быть максимум 2-3 срока
Геннадий Зубко: Нам придётся прийти к тому, что мэр должен быть максимум 2-3 срока
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
Стала відома причина аварії ракети Vega з українським двигуном
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Ярослав Железняк: «Серьезные проблемы могут начаться к осени следующего года»
Україна безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян - Ляшко
Україна безкоштовно отримає вакцину від коронавірусу для 4 млн громадян - Ляшко
Shazam назвав найпопулярнішу пісню всіх часів
Shazam назвав найпопулярнішу пісню всіх часів
Махінації з ПДВ відновилися у повному обсязі, - Уманський
Махінації з ПДВ відновилися у повному обсязі, - Уманський
ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот"
ДБР викликало на допит лідерів Євромайдану у справі "про держпереворот"
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти висунули Україні умови для звільнення полонених

На сьогодні переговори про звільнення людей заблоковані.

Окупанти висунули Україні умови для звільнення полонених
Дарина Морозова
Фото: twitter.com/IANovorossia

Російська окупаційна адміністрація на Донбасі розблокує питання взаємного звільнення утримуваних людей тільки після погодження дорожньої карти реалізації мінських угод у Тристоронній контактній групі (ТКГ) та її схвалення Верховною Радою.

Про це окупаційним ЗМІ заявила представник окупаційної влади в окремих районах Донецької області Дар'я Морозова.

Вона повідомила, що на сьогодні переговори про звільнення людей заблоковані.

"Щоб відновити діалог і досягти конструктиву, сторонам конфлікту необхідно погодити документ, в якому буде міститися механізм розблокування переговорів і підтвердження прихильності мінським угодам", - сказала Морозова.

Нагадаємо, українська сторона у складі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі пропонує провести обмін полоненими до 24 грудня цього року. За словами радника з інформаційної політики ТКГ Олексія Арестовича, зараз триває "практична робота" з підготовки очної зустрічі в "нормандському форматі". 

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

На засіданні 10 листопада ТКГ взяла за основу запропонований Україною план дій щодо Донбасу. Документ містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, щоб створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року. Голова ТКГ Леонід Кравчук також запропонував провести обмін полоненими до Нового року. Однак через демарш РФ Україна не змогла домогтися обговорення цього питання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також