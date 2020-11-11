Кравчук пропонує Росії провести новий обмін полоненими до Нового року

Це мало б стати ознакою прагнення сторін домовитись і щодо решти позицій.

Глава делегації України в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук закликав Росію повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб.

Про це повідомляє пресцентр Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

"Глава Української делегації закликав повернути додому до Різдва та Нового року усіх взаємно утримуваних осіб, що стало б прикладом високої моралі та відповідальності учасників, ознакою їх прагнення домовитись і щодо решти позицій", - йдеться у повідомленні за підсумками засідання ТКГ 11 листопада.

Нагадаємо, 10 листопада Тристороння контактна група на перемовинах у Мінському процесі взяла за основу запропонований Україною план дій щодо Донбасу.

Документ містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.