Кабмін вирішив зобов'язати пішоходів носити світлоповертальні елементи на одязі

Кабінет Міністрів вніс деякі зміни до правил дорожнього руху, зокрема - зобов'язав пішоходів у темний час доби використовувати світлоповертальні елементи під час руху проїжджою частиною або узбіччям.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Так, у темний час доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи мають використовувати світлоповертальні елементи (стрічки, наклейки, жилети) або бути в одязі, який має такі елементи.

Раніше ця норма мала рекомендаційний характер. Зазначається, що запровадження норми в новій редакції має підвищити рівень безпеки, оскільки наявність світлоповертальних елементів на одязі пішоходів дає змогу зменшити смертність на дорогах у 6-8 разів. Людину, яка використовує світлоповертальні елементи, буде видно на відстані 130-150 метрів, тоді як у темному одязі її видно лише на відстані 25-30 метрів.

Також Кабмін дозволив велосипедистам рухатися смугою маршрутних транспортних засобів. Окремого знака для цього не буде, але це буде передбачено знаком "Дорога зі смугою для руху маршрутних транспортних засобів".

Нагадаємо, з 1 вересня 2019 року уряд України встановив обов'язок для дітей молодших класів носити світловідбивні жилети в темний час доби.