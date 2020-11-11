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За лаштунками Чорної П'ятниці. Чого варта підготовка до свята

Скажені знижки, інформаційна галас — і всього три дні акції, за якою стоїть кілька місяців підготовки. Чорна П'ятниця — день найбільших знижок і нереального ажіотажу. Як правило, середній чек в ці дні збільшується на 25%, а попит зростає вдвічі чи більше. Нам, як кінцевим споживачам, видно тільки результат: дисконтні ціни на сайті. А для такого великого маркетплейса, як АЛЛО, підготовка до цього «простого» дня займає кілька місяців і забирає чималий ресурс.

 «Для того, щоб підготуватися до Чорної П'ятниці, ми оптимізуємо роботу абсолютно всіх департаментів, підключаємо додатковий логістичний ресурс, міняємо графік роботи співробітників, виділяємо сервера. Купівельна активність збільшується в два рази, це означає, що ми повинні працювати з подвійною потужністю, щоб надати звичний АЛЛО-сервіс нашим клієнтам» — коментує СМО ГК Алло, Артур Матковський.

 А що якщо введуть карантин вихідного дня і відвідувачі не зможуть прийти в АЛЛО на вихідні?

 «Ключовий навик успішного бізнесу в наші дні — миттєва адаптивність. При карантинних заходах на вихідних ми готові змістити час акції або стартувати раніше, щоб у наших клієнтів не було поспіху та була можливість вибирати товари комфортно. Крім того, на allo.ua доступні відеоконсультації, які дозволяють клієнту протестити товар у відеочаті з нашим консультантом. І, звичайно, як ніколи буде актуальний слоган «Чорна п'ятниця в твоєму смартфоні». Частка мобільного трафіку в e-commerce вже перевищила 80%, і АЛЛО не є винятком. Ми закупили додаткові сервери, так що готові впоратися з піковим навантаженням на сайт» — зазначає керівник Діджитал департаменту, Владислав Місіюк.

Крім адаптивного підходу АЛЛО здивували ще й ніжною комунікацією — креативна кампанія під назвою «Чорна Нiжнятниця» не залишить байдужим найжорстокішого циніка. Крім яскравого візуального рішення, мила сама ідея: адже всім і справді так не вистачає позитиву в цьому році.

У категорію ніжних цін потраплять смартфони, товари екосистеми Xiaomi, бездротові навушники, фітнес-трекери, побутова техніка та багато іншого.

Для тих, хто ще не розніжився, останній чернопятнічний тизер: крім знижок АЛЛО готує бонусні смакоту у вигляді АЛЛО-Грошей для своїх активних клієнтів.

Все: секрети здали, пішли вибирати подарунки на allo.ua і чекати знижок. Чого і вам бажаємо!

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