Часті помилки при виборі фільтрів

В асортименті магазинів є велика кількість водоочисних пристроїв. Важливо підібрати для свого будинку той фільтр для очищення води, який підійде за технічними характеристиками, ступенем фільтрації та іншими параметрами. У статті ви знайдете помилки, які найчастіше допускають при купівлі фільтрів.

Помилка 1: вибір навмання

Щоб вибрати відповідний фільтр для води, потрібно спочатку дізнатися про домішки у питній воді та визначитися з необхідним ступенем очищення води. Дізнатися про склад води та її домішки можна за допомогою аналізів в лабораторії. Багато хто недооцінює цей пункт, але насправді саме наявність домішок визначає, яка система фільтрації потрібна.

Проблеми з водою зазвичай регіональні:

підвищений вміст заліза;

надлишок органіки;

висока або низька концентрація солей жорсткості.

Виходячи з цих показників і потрібно вибирати пристрій. Наприклад, для м'якої води немає сенсу купувати фільтр з пом'якшенням, але він відмінно підійде для жорсткої води.

Заздалегідь потрібно планувати й те, де ви збираєтеся використовувати пристрій. Наприклад, фільтр для води на кухню не підійде для фільтрації великої кількості води.

Помилка 2: безіменна продукція

На ринку завжди є велика кількість дешевих фільтрів від невідомих виробників. Але питання в тому, що їх ціна нічим не виправдана. Кращі побутові фільтри для очищення води не можуть коштувати дешево, адже в їх виробництві використовуються сучасні технології та дороге обладнання.

Якщо вам сподобалася модель якогось фільтра, але ви нічого не знаєте про виробника, не поспішайте купувати пристрій. Дізнайтеся більше інформації про компанії, вивчіть її історію, почитайте відгуки, і тільки потім приймайте рішення.

Вибирайте перевірених виробників, які спеціалізуються на продажу водоочисних пристроїв. Наприклад, фільтри для води Екософт продаються з 1991 року, є сертифікати якості провідних закордонних компаній. Ця українська компанія реалізує різні види пристроїв для очищення води: від фільтрів-глечиків до магістрального обладнання.

Якщо складно визначитися серед усього розмаїття, вивчіть рейтинг фільтрів для води по Україні.

Помилка 3: фільтрація тільки питної води

Занадто жорстка вода погано впливає не тільки на здоров'я людини, але й на технічний стан техніки. Магістральний фільтр для води в такому разі допоможе захистити сантехніку, посудомийну і пральну машину від вапна. Крім того, очищена вода позитивно впливає на стан шкіри та волосся. Якщо такий метод очищення води вам не підходить, користуйтеся спеціальною насадкою для душу.

Помилка у використанні — несвоєчасна заміна картриджів

Постійне використання фільтра без заміни картриджа призводить до того, що після фільтрації вода ще більше забруднюється. Дізнайтеся заздалегідь про типи очищення води у фільтрах, рекомендовану частоту заміни картриджа, наявність потрібних витратних матеріалів.

Сподіваємося наша стаття допоможе правильно вибирати й купити фільтр для води. Не допускайте цих помилок і вашому домі завжди буде чиста вода.