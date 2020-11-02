В Україні через карантин продовжили термін зарахування іноземців до вишів

Терміни зарахування продовжено до 15 грудня 2020 року і 15 квітня 2021 року.

Міністерство освіти продовжило термін зарахування іноземців у вищі навчальні заклади через карантин, також майже усім іноземним студентам дозволено проходити навчання дистанційно.

Про це повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.

За його словами, терміни зарахування продовжено до 15 грудня 2020 року і 15 квітня 2021 року.

"У зв’язку з карантинними обмеженнями та епідеміологічною ситуацією МОН продовжило термін зарахування іноземців до закладів вищої освіти України у 2020/2021 навчальному році двічі на рік: до 15 грудня 2020 року та 15 квітня 2021 року. Також надається можливість для іноземців навчатися за дистанційною формою, за винятком спеціальностей галузі знань «22.Охорона здоров’я»", - повідомив Шкарлет.

Зміни до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства зареєстровані в Мін'юсті та 30 жовтня були опубліковані в "Офіційному віснику України".

Нагадаємо, цьогоріч вступна кампанія до закладів вищої освіти стартувала 1 серпня. Абітурієнти могли подати до п'яти заяв на бюджет, а також необмежену кількість заяв на контракт.

Вступну кампанію до закладів професійної освіти в Україні було продовжено до 1 листопада.