У Києві знову добовий рекорд хворих на ковід

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському, Дніпровському та Солом‘янському районах.

У Києві зафіксували ще 781 хворого на коронавірус, померло 23 людини. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 37 549.

Про це у телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 131, у Дніпровському та Солом‘янському районах – по 100 випадків та в Оболонському районі – 90 випадків.

Захворіло 400 жінок віком від 20 до 85 років, 324 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв і 30 дівчаток від 4 до 16 років та 27 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли також 38 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужало за минулу добу 223 людини. Усього коронавірус подолали 12 862 мешканців Києва.

Нагадаємо, у Києві мобільні госпіталі для хворих на коронавірус можуть розгорнути у Палаці спорту, Національному експоцентрі України або Міжнародному виставковому центрі.

Вчора у столиці виявили майже 750 нових хворих на ковід за добу.