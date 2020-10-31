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Кулеба прокоментував рішення Білорусі закрити кордон з Україною

Якщо причиною був не коронавірус, українські дипломати відреагують на це.

Кулеба прокоментував рішення Білорусі закрити кордон з Україною
Фото: надано Дмитром Кулебою

Міністерство закордонних справ України вивчає питання закриття владою Білорусі кордонів з Україною.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба нагадав, що влада Білорусі вирішила закрити кордони з трьома сусідніми країнами - Україною, Польщею та Литвою. Офіційною причиною такого рішення була ситуація з поширенням коронавірусу. В разі, якщо за результатами перевірки виявиться, що причиною був не коронавірус, українські дипломати відреагують на це.

"З Росією - не закривали. Ми зараз консультуємося з Польщею і Литвою. Якщо з'ясується, що причиною не була ковід, а велика політика, ми будемо реагувати. Ми зараз вивчати це рішення", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 29 жовтня Білорусь припинила пропуск громадян на кордоні з Україною. Пропускають лише дипломатів, водіїв міжнародних вантажних автомобілів та членів поїзних бригад.

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