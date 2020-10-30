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В Албанії затримали яхту з українцями, їх звинувачують у порушенні кордону

Екіпаж заявив, що подорожував до Чорногорії, але раптово закінчилося пальне. 

В Албанії в порту Влера затримали яхту з чотирма громадянами України. Вони заявили, що подорожували з Туреччини в Чорногорію, але в них закінчилося пальне.

Албанські правоохоронці звинувачують їх у порушенні кордону, пише Durres Lajm.

Крім того, поліція підозрює, що яхту могли використовувати у злочинних цілях.

Хто саме перебував на борту - поки що не повідомляють. Водночас інше албанське видання Shqiptarja пише, що на борту були не тільки українці, а й росіяни.

Яхта "Медуза Делавере" йшла під американським прапором. Яхту пришвартували в порту Влера, вона перебуватиме там до вирішення ситуації. 

Фото: Report.tv

Нагадаємо, що минулого року біля берегів Італії, в бухті Роччелла-Іоніка, затримали яхту з 74 нелегальними мігрантами з Іраку. Екіпаж складався з двох українців.

Раніше в Греції за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів затримали 120 громадян України, 42 з них уже засуджено до тривалих термінів від 8 до 25 років відбування покарання.

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