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Зеленский назначил посла Украины в Албании

С 2010 по 2016 годы Владимир Шкуров  был послом в Греции и Албании по совместительству.

Президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Албании Владимира Шкурова.

Об этом говорится в указе президента №136 от 13 апреля.

"Назначить Шкурова Владимира Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Албания", - говорится в документе.

Владимир Шкуров родился в 1958 в Киеве. С 2010 по 2016 годы он был послом Украины в Греции и Албании по совместительству.

В 2005 году Шкуров окончил высшие дипломатические курсы Центра дипломатических и стратегических исследований Греции, в 2008 - тренинговый курс для госслужащих высокого уровня, в 2009 окончил международные курсы факультета повышения квалификации Дипломатической академии МИДа Российской Федерации.

Напомним, в январе сообщалось, что Украина и Албания намерены договориться о создании зоны свободной торговли.

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