Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства от коронавируса
Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за изобретение вакцины или лекарства от коронавируса
В Ровно в церкви УПЦ МП прошло массовое освящение вербы
В Ровно в церкви УПЦ МП прошло массовое освящение вербы
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Віктор Ляшко: "Світ врятує чарівний пендель, і Україну в тому числі"
Великобритании предрекают "самый мрачный в Европе" сценарий эпидемии
Великобритании предрекают "самый мрачный в Европе" сценарий эпидемии
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
Кирилл назвал пандемию коронавируса "божественным промыслом"
Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье
Во Львове зафиксировали вторую смерть от коронавируса в одной семье
Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
Украинского бизнесмена, отправлявшегося на виллу в Канны, не выпустили из чартерного самолета
Страны ОПЕК согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК согласовали крупнейшее в истории сокращение добычи нефти
ГлавнаяПолитика

Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в законодательство об Антимонопольном комитете

Документ поддержали 244 нардепа. 

Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в законодательство об Антимонопольном комитете
Фото: facebook/Верховна Рада України

Верховная Рада на внеоечредном заседании 13 апреля приняла за основу законопроект №3132 о внесении изменений в закон "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые других законодательные акты.

За проголосовали 244 народных депутата, объявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Из фракции "Слуга народа" документ поддержали 215 парламентариев, 15 депутатов из группы "Довира" и 8 внефракционных. Остальные фракции и депутатские группы не голосовали за законопроект.

Инициатором законопроекта является нардеп "Слуги народа" Роксолана Пидласа. Проект закона предусматривает пересмотр механизма работы Антимонопольного комитета Украины как органа обжалования путем внесения правок в законы "Об АМКУ", "О государственной службе" и "О предотвращении коррупции".

"В частности, предлагается закон "Об АМКУ" дополнить статьей 61, которой определяются отдельно полномочия АМКУ как органа обжалования в сфере публичных закупок. Так, в АМКУ будет создана Комиссия по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок", - говорится в пояснительной записке документа.

Напомним, что также Рада на внеочередном заседании разрешила обработку персональных данных больных коронавирусом без их согласия. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также