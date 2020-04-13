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"Слуга народа" проведет заседание в 17:00 в Раде

Также планируется заседание в среду, 15 апреля.

"Слуга народа" проведет заседание в 17:00 в Раде
Ирина Верещук
Фото: Анна Стешенко

Фракция "Слуга народа" проведет заседание в 17:00 в Верховной Раде.

Об этом сообщила депутат фракции Ирина Верещук сообщила перед внеочередным заседанием Верховной Рады Украины.

"Заседание фракции состоится сегодня в 17-00. Здесь, в Верховной Раде", - сказала она.

Также Верещук подчеркнула, что на заседании необходимо поднять вопрос о будущем монобольшинства.

"Назрел откровенный разговор. Мы должны между собой наконец-то выяснить: у нас есть все-таки или нет монобольшинства. Есть ли политическая воля руководства фракции и партии, или её нет... Мы между собой должны разобраться: кто мы, где мы и зачем сюда мы пришли", - добавила депутат.

Также, по данным источников LB.ua, в среду, 15 апреля, в парламенте планируют рассмотрение "закона о банках".

"Помимо внеочередного заседания в понедельник по изменениям в бюджет, планируется в среду проведение ещё одного заседания для начала рассмотрения правок к т.н. закону о банках", - рассказал собеседник.

Также по словам источника, на данный момент не принято окончательного решения, "в каком формате будем рассматривать более 16 тыс. поправок к поданному законопроекту ко второму чтению для ускорения процесса".

Депутаты отмечают, что "рассмотрение законопроекта о банках продлится в парламенте сразу после Пасхи - на следующей неделе".

Напомним, спикер Рады Дмитрий Разумков ранее сообщил, что на внеочередном заседании депутаты будут без обсуждения голосовать за большинство вопросов.

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